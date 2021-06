ADA LEA TORNA A FARSI SENTIRE CON IL NUOVO SINGOLO “HURT”

Dopo aver pubblicato il suo ottimo primo album, “What We Say In Private”, nel 2019 e l’EP “Woman, Here”, lo scorso anno, Ada Lea torna a farsi sentire.

La musicista indie-rock di Montreal, ma di origini modenesi ha infatti rilasciato un nuovo singolo, “Hurt” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Monse Munro.

“Volevo trovare un modo per comunicare sentimenti complicati usando il linguaggio più semplice possibile”, afferma Alexandra Levy (questo il suo vero nome). “Sono arrivata con una narrazione e ho rimosso quasi ogni dettaglio, in modo da non offuscare il sentimento, ma l’ho lasciato aperto in termini di risoluzione: questo male era necessariamente una cosa negativa?”

Photo Credit: Monse Munro