DAMON ALBARN: ANNUNCIO ALBUM E NUOVO SINGOLO

“The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”, il nuovo album in studio di Damon Albarn, arriva il 12 novembre su Transgressive Records (pre-order).

Inizialmente il disco era stato pensato come un lavoro orchestrale ispirato ai paesaggi islandesi. Lo scorso anno durante il lockdown Albarn si è riavvicinato alla musica, dando vita a 11 tracce che, a qunto ci dicono le note bstampa, esplorano tematiche come la fragilità, la perdita, la nascita e la rinascita. Il risultato è una raccolta di brani in cui Albarn si presenta come uno storyteller. L’album, che prende il titolo da “Love and Memory”, una poesia di John Clare, è anticipato dal singolo che porta lo stesso titolo del disco.

Albarn rivela: “Ho attraversato un momento buio mentre scrivevo questo disco, però mi ha portato a credere che può ancora esistere una sorgente pura”.

In una carriera già dedita alla continua esplorazione, con questo nuovo lavoro Albarn si spinge ulteriormente oltre: arrangiamenti orchestrali si intrecciano a melodie intime in una discordanza che sfiora la maestosità, e il tutto viene accompagnato da alcune delle sue performance vocali più straordinarie di sempre. Proprio come la bellezza e il caos del mondo naturale a cui fa da colonna sonora, “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” documenta lucidamente il flusso emotivo della condizione umana in tutti i suoi estremi.

Ecco la tracklist:

The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows

The Cormorant

Royal Morning Blue

Combustion

Daft Wader

Darkness To Light

Esja

The Tower Of Montevideo

Giraffe Trumpet Sea

Polaris

Particles

L’album sarà disponibile in digitale, su vinile colorato in edizione limitata, CD e cassetta. Ci sarà anche una versione deluxe dell’album che include un libro con copertina rigida con foto inedite, le scansioni dei testi originali scritti da Damon e dell’artowrk, insieme a un vinile trasparente, un file digitale in alta qualità e un 7” con un brano esclusivo tratto dalle sessioni di registrazione.

Photo Credit: Linda Brownlee