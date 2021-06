GUARDA IL VIDEO DI “BAD LUCK”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI SVEDESI HATER

Gli Hater tornano a farsi sentire con nuovo materiale in attesa del seguito del loro sophomore, “Siesta” (2018), che dovrebbe arrivare il prossimo anno.

La band indie-pop di Malmö ha infatti appena rilasciato un nuovo singolo, “Bad Luck” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Jacob Nilsson.

“La canzone parla di una sorta di imbarazzo sociale tra me e le facce nuove. Mi sento esclusa a causa del non saper leggere una situazione, ma anche del non voler sapere più di quanto dovrei”, dice la frotnwoman Caroline Landahl del nuovo pezzo.

Photo Credit: Dino Muftic