IL CAST DI “QUADROPHENIA” SI RIUNIRA’ IN NUOVO FILM CHE CELEBRA LA CULTURA MOD

Parte del cast di “Quadrophenia” si riunirà nuovamente su un set.

“To Be Someone”, titolo del nuovo film nel quale si ritroveranno gli attori Leslie Ash, Toyah Willcox, Mark Wingett, Trevoir Laird e Gary Shail, è presentato come un avvincente storia di mods, musica e crimine organizzato.

Ispirato proprio a “Quadrophenia”, sentito omaggio sul grande schermo all’omonimo album degli degli Who publicato nel 1973, e al romanzo di Peter Meadows la pellicola promette di essere una nuova celebrazione della cultura mod britannica.

Questa la sinossi del film:

Come coproprietario di un popolare night club per mod e con un negozio di scooter di successo, la vita non potrebbe essere migliore per il giovane imprenditore Danny.

Questo fino a quando non viene presentato al finanziere segreto del club, Mad Mike, un gangster sconvolto che costringe Danny a completare una corsa illegale di droga verso l’isola di Wight in cambio delle sue quote nel club.

Vedendo il loro amico al minimo storico, i compagni di Danny entrano con un piano ingegnoso: andranno tutti al festival annuale dell’isola e useranno le migliaia di appassionati di scooter come copertura per uscire con la scorta illecita…

Guarda il trailer del film:

“To Be Someone” è atteso in DVD e versione digitale per il prossimo 9 agosto.