LORDE IN ITALIA NELL’ESTATE 2022

Lorde arriverà in Italia nel 2022 per presentare il suo terzo album, “Solar Power”, in uscita il prossimo 20 agosto via Universal.

La songwriter di Auckland suonerà giovedì 16 giugno all’Auditorium Parco Della Musica e venerdì 17 al Castello di Villafranca (VR)

Questo il programma:

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022

ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

www.auditorium.com

Via Pietro de Coubertin, 30, 00196 RM

BIGLIETTI

PARTERRE: 60,00 €+ dp

PARTERRE LATERALE: 55,00 €+ dp

TRIBUNA CENTRALE: 40,00 €+ dp

TRIBUNA MEDIANA: 40,00 €+ dp

TRIBUNA LATERALE: 30,00 €+ dp

TRIBUNETTA ALTA: 30,00 €+ dp

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 25 giugno

VENERDÌ 17 GIUGNO 2022

VILLAFRANCA DI VERONA (VR) – CASTELLO DI VILLAFRANCA

Biglietti: 40,00 €+ dp

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 25 giugno

Photo Credit: Krists Luhaers, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons