LOW: IN ARRIVO IL NUOVO ALBUM “HEY WHAT” A SETTEMBRE. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO.

“Hey What”, il nuovo album dei Low, sarà pubblicato in tutto il mondo il 10 settembre 2021 su Sub Pop Records e distribuito in Italia da Audioglobe.

In attesa del nuovo disco, i Low condividono oggi “Days Like These”, il primo singolo, e il suo video ufficiale, diretto dal loro amico e regista di lunga data, Karlos Rene Ayala.

Guarda il primo video “Days Like These”:

“Hey What” è il tredicesimo full-length dei Low in ventisette anni, e il terzo con il produttore BJ Burton. Il nuovo album vede il gruppo concentrato sulla sua musica, rimanendo fuori dalla mischia, e mantenendo la sua fede nel trovare nuovi modi per esprimere la discordia e la gioia di essere vivi e nel trasformare la dualità dell’esistenza in inni da condividere. In questi dieci pezzi le ineffabili, familiari armonie di Alan Sparhawk e Mimi Parker rompono con accurati strati di suono distorto.

“Hey What” è ora disponibile per il preordine su CD/LP/CS/DSP da Sub Pop. I preordini di LP da megamart.subpop.com selezionati rivenditori riceveranno anche la Loser Edition limitata su vinile trasparente (fino ad esaurimento scorte). La copertina minimale del disco, che evoca modelli di interferenza, è stata disegnata dall’artista multidisciplinare britannico Peter Liversidge.

I Low hanno anche annunciato un tour mondiale di 30 date con spettacoli nel Nord America che inizieranno a marzo 2022, con date nel Regno Unito e in Europa che seguiranno a maggio. Toccheranno l’Italia con un’unica data al Teatro Duse di Bologna il 12 Maggio 2022.

“Hey What” tracklist:

1. White Horses

2. I Can Wait

3. All Night

4. Disappearing

5. Hey

6. Days Like These

7. There’s a Comma After Still

8. Don’t Walk Away

9. More

10. The Price You Pay (It Must Be Wearing Off)

Credit Foto: Nathan Keay