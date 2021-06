SI RIVEDONO I LOMBROSO: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “SPIEGARSI”

Dopo diversi anni di inattività i Lombroso annunciano il loro ritorno con il primo di una serie di inediti. “Spiegarsi” è un brano ispirato alle sonorità anni ‘60 di Phil Spector che fa ampio utilizzo di fiati ed archi.

Prodotto da Cristopher Bacco, il brano vede anche la collaborazione di Vincenzo Vasi. Il testo riveste con tono ironico una frustrazione latente, in pieno stile “lombrosiano” è una sorta di racconto autobiografico in prima persona, che può essere sintetizzato in maniera tragicomica dal verso “Una vita passata a spiegarsi”.