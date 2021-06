VIDEO: BAD WAITRESS

Torniamo a parlare delle scatenate Bad Waitress, quartetto punk di Toronto, che hanno annunciato il loro album d’esordio dal titolo “No Taste”, in uscita il prossimo 3 settembre tramite Royal Mountain (preordina qui).

Con l’occasione, la band – formata da Kali (voce e chitarra), Moon (batteria), Katelyn (voce e chitarra) e Nicole (basso) – ha rilasciato una nuova esaltante traccia, “Strawberry Milkshake”, a proposito della quale hanno dichiarato: “Strawberry Milkshake è un terrore dolce come la saccarina, lattiginoso. In superficie è sexy e seducente, ma c’è un fango velenoso che ribolle appena sotto. Dipinge l’immagine di un concorso di bellezza tutto americano con secchi di sangue come ciliegina sulla torta”.

“No Taste” tracklist:

1. Rabbit Hole

2. Yeah Yeah Yeah

3. Lacerate

4. Strawberry Milkshake

5. Manners

6. Delusions of Grandeur

7. Standards

8. Live in Reverse

9. 12 Years Old

10. Restless Body

