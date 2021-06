CAR SEAT HEADREST HA RILASCIATO UN NUVO EP CON COVER DI KATE BUSH, DAVID BOWIE E NINE INCH NAILS

I Car Seat Headrest hanno rilasciato due EP legati alla loro ultima pubblicazione, il disco “Making A Door Less Open” uscito l’anno scorso.

“MADLO: Influences” contiene cover di artisti che in qualche modo hanno influenzato Will Toledo nella realizzazione dell’ultimo lavoro in studio mentre “MADLO: Remixes” ripropone brani di “Making A Door Less Open” in ‘nuove vesti’.

L’EP di reinterpretazioni di brani altrui contiene: “Golden Years” di David Bowie, “Running Up That Hill” di Kate Bush, “March Of The Pigs” dei Nine Inch Nails e “Substitute” dei Who.

Ascolta i due mini-album disponibili da subito: