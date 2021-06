GUARDA IL DEBUTTO TELEVISIVO DI “WE ARE BETWEEN” DEI MODEST MOUSE

I Modest Mouse hanno suonato per la prima volta in TV il brano “We Are Between” estratto dal loro prossimo disco “The Golden Casket” in uscita questo venerdì (25 giugno).

La performance speciale, registrata, è stata trasmessa durante l’ultima puntata del “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” andata in onda il 22 giugno.

In un appartamento pieno di piante la band ha eseguito con vigore uno dei tre pezzi già condivisi del nuovo album: nelle settimane scorse oltre a “We Are Between” erano stati svelati “The Sun Hasn’t Left” e “Leave a Light On”.

Guarda l’esibizione televisiva: