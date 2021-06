IL NUOVO SINGOLO DI JADE BIRD SI CHIAMA “NOW IS THE TIME”

IL NUOVO SINGOLO DI JADE BIRD SI CHIAMA “NOW IS THE TIME”

Il prossimo 13 agosto, via Glassnote Records, Jade Bird pubblicherà il suo secondo LP, “Different Kinds Of Light”, che arriva a oltre due anni di distanza dal suo omonimo debutto full-length.

Il nuovo album della musicista nativa del Northumberland è stato registrato in larga parte RCA Studios di Nashville insieme al produttore Dave Cobb (John Prine, Lady Gaga).

“”Different Kinds Of Light” nella sua forma più elementare parla dell’innamoramento e nella sua forma più complessa del caos di cercare di allontanarsi dal tuo passato. Ho scritto di personaggi di fantasia, di me stessa e di persone che non esistono o almeno esistono solo nella mia mente, memoria e immaginazione”, ha detto la Bird del suo nuovo album.

Oggi intanto Jade ha condiviso un nuovo singolo, “Now Is The Time”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

La giovane inglese dice della sua nuova canzone: “”Now Is The Time” è l’unica canzone che mi ha fatto sorridere e ridere ascoltandola di nuovo agli RCA Studios. Avevamo i Bee Gees nella mente e nell’anima, triplicando la voce e mettendo un carico di ritornello sulla chitarra. Ho scritto ai piedi del nostro letto d’albergo a Città del Messico, è un grande inno motivazionale per qualcuno che voglio abbracciare o sollevare nei momenti più bui. Dato che l’ho scritto a metà della pandemia, il sentimento per arrivare al backend di questo inferno è molto sentito adesso, quando lo suono dal vivo e faccio un two step con il mio bassista!!!”

Photo Credit: Nicole Nodland