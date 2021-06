Terzo album per La Nevicata dell’85, progetto nato nel 2009 dalle menti dei bergamaschi Ivan Cortesi e Andrea Ardigò, capaci di crescere in modo rapidissimo tra il 2010 e il 2013 con l’album d’esordio omonimo e il secondo disco “Secolo” (recensito qui) prima di una pausa altrettanto repentina, servita per reinventarsi e trovare nuovi stimoli. Sette anni di silenzio interrotti dall’uscita di “Frontiere / Confini” lodevole tentativo di riprendere il filo di un discorso mai veramente interrotto.

Confine inteso come luogo che racchiude l’identità, limite confortante da superare per inoltrarsi nel viaggio rappresentato dalla frontiera, dallo spazio ignoto, in un’avventurosa esplorazione. Questa è la trama di un nuovo disco in cui il suono diventa più asciutto e tagliente, virando decisamente verso l’hardcore / sludge con echi industrial grazie alla collaborazione di Osvaldo Arioldi Schwartz (Officine Schwartz). Il cantato / parlato diventa ancor più rabbioso nell’atteggiamento e in testi dove le parole vengono scarnificate, spolpate, ridotte all’osso.

Il sette resta una costante nel mondo di Cortesi e Ardigò da “Il 7° Inverno” con cui si erano presentati nel primo album fino ai “7 Messaggeri” odierni giù fino all’intricato perdersi di chitarre, batteria, metalli e shaker in un crescendo inesorabile tra frontiere e magli. Lo strumentale “Solco” lascia il posto alle urla di “Recinto”, lo spoken word ipnotico di “Rialto” torna momentaneamente alla narrazione, “Roggia” col suo incedere più melodico, gli spazi “esondati” di “Oltre” e la graffiante “Mediterraneo” danno il ritmo a un disco cocciuto, pesante, “Feroce” nella sua aggressività ora contenuta ora esibita.

Hanno scelto una strada difficile Ivan Cortesi e Andrea Ardigò, rinunciando quasi totalmente a certe armonie post rock in favore di una ruvidezza senza fronzoli né smancerie, che a tratti ricorda l’impeto dei Bachi da Pietra di “Necroide”. “Frontiere / Confini” punta tutto sulla concretezza degli arrangiamenti e delle intenzioni. Un’evoluzione naturale per una band che non si accontenta più del proprio passato.