QUICKSAND, ANNUNCIATO IL NUOVO ATTESO ALBUM, “DISTANT POPULATIONS”, IN ARRIVO A SETTEMBRE

Dopo aver pubblicato lo scorso aprile il singolo “Inversion”, la band post-hardcore dei Quicksand, capeggiata dal frontman Walter Schreifels, ha annunciato l’arrivo del nuovo album, “Distant Populations”, che uscirà in digitale il 13 agosto tramite Epitaph e in vinile il 24 settembre (preordina qui), e che fa seguito al lontano “Interiors” del 2017.

L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo potente singolo contenuto nell’album “Missile Command”, a proposito del quale Schreifels ha detto: “Si concentra davvero sull’intero motivo di Sergio (Vega) in un modo molto semplice”, “Lui e Alan (Cage) hanno questo tipo di groove davvero caratteristico, e penso che questo canti davvero per me. Mi sembrava solo che fosse un tipo di canzone che ci assomiglia molto, ma non l’avevamo ancora scritta”.

Come “Interiors” , il nuovo album è stato prodotto da Will Yip (Lauryn Hill, Panic! at the Disco, Circa Survive, Code Orange, Anthony Green, Blacklisted, tra gli altri) e registrato presso lo Studio 4 Recording a Conshohocken, in Pennsylvania, e mixato da Josh Wilbur (Lamb of God, Megadeth).

La band ha inoltre annunciato un tour che partirà a settembre e toccherà le principali città Usa.

“Distant Populations” tracklist:

1. Inversion

2. Lightning Field

3. Colossus

4. Brushed

5. Katakana

6. Missile Command

7. Phase 90

8. The Philosopher

9. Compacted Reality

10. EMDR

11. Rodan