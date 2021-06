ALBUM: HANEMOON

Nuovo album di Hans Forster che con i suoi Hanemoon (Luna di miele in tedesco) dà il seguito a “Mammels”, uscito all’inizio dello scorso anno.

“Last Thing I Heard” non cambia le coordinate musicali della band rispetto all’esordio, un jangle-power-pop dai fraseggi semplici ma essenziali con marcate tinte Teenage Fanclub di recente versione o ai Lemonhead di “It’s A Shame About Ray” per intenderci.

PZL185: Hanemoon – Last Thing I Heard by Hanemoon

Con chitarre protagoniste che intessono suoni coinvolgenti, melodie nella migliore tradizione del genere, l’album contiene dodici piccole perle che fanno di “Last Thing I Heard” un album gradevole e centrato.

Listen & Follow

Hanemoon: Bandcamp