BIFFY CLYRO: SONO DUE LE DATE IN ITALIA A FEBBRAIO 2022

I Biffy Clyro hanno rischedulato l’intero tour europeo saltato causa emergenza pandemica.

La band scozzese toccherà il nostro paese in due occasioni il prossimo anno:

sabato 26 febbraio 2022 @ Milano, Alcatraz

domenica 27 febbraio 2022 @ Roma, Atlantico

I biglietti acquistati per tutte le date poi cancellate saranno ancora validi. Per info e dettagli QUI.

In una recente intervista rilasciata sul red carpet degli ultimi Brit Awards i Biffy Clyro avevano fornito nuovi interessati aggiornamenti sul prossimo lavoro confermando che il disco concepito inizialmente come ‘gemello’ dell’ultimo “A Celebration Of Endings” sarebbe finito e pronto per vedere la luce.

Credit Foto: Foto: Stefan Brending