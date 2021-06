C’è LA COLLABORAZIONE DEI THE 1975 NEL NUOVO EP DI BEABADOOBEE: ASCOLTALO E GUARDA IL VIDEO DI “COLOGNE”

Dopo il debutto dello scorso anno “Fake It Flowers“, Beabadoobee ha condiviso un nuovo EP, “Our Extended Play”.

Scritto e prodotto con Matty Healy e George Daniel dei The 1975, l’ EP sposta il tiro decisamente su qualcosa di molto più pop rispetto alle fascinazioni anni ’90 dell’esordio. Bea dice: “Questo EP è stato realizzato in modo davvero collaborativo in un periodo in cui era davvero difficile fare qualcosa insieme e mi sento così fortunata ad averlo realizzato con la mia band, oltre a Matty e George. Spero che possa riunire le persone in qualche modo, è davvero ciò di cui parlano queste canzoni, quella sensazione di unione che è mancata molto nell’ultimo anno. Sembra anche un ponte per quello che verrà dopo“.

Rivelando il video per l’autoproclamata “canzone d’amore sexy” “Cologne”, Bea aggiunge: “Fare il video musicale per Cologne è stato molto divertente, ho lavorato con The Rest che conoscevo per il loro lavoro con Slowthai. Volevamo fare un film d’azione con un sacco di miei amici ed è quello che abbiamo fatto”!