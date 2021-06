GUARDA JONI MITCHELL RINGRAZIARE I FANS E COMMENTARE IL DISCO “BLUE” IN UN NUOVO MESSAGGIO VIDEO

In occasione dei 50 anni del suo disco “Blue” Joni Mitchell ha postato online sul proprio account twitter un nuovo e raro messaggio video con il quale l’artista ha ringraziato i suoi tanti fans.

Sono gratificata da tutte le positive attenzioni che ha ricevuto “Blue” in tutti questi anni. Sapete quando fu pubblicato sentivo nell’aria tante critiche. 50 anni dopo le persone lo hanno finalmente capito… e questo mi fa piacere. ha dichiarato nel video la Mitchell.

Guarda il messaggio:

💙 A message for you, from Joni 💙#Blue50 pic.twitter.com/ZbXYsgngsh

