“IF I BELIEVED IN LOVE” è IL NUOVO SINGOLO DAL QUARTO ALBUM DEI FOXING

Il prossimo 6 agosto, via Grand Paradise / Hopeless Records, i Foxing pubblicheranno il loro quarto LP, “Draw Down The Moon”, che arriva a distanza di tre anni esatti dal precedente, “Nearer The God”.

Prodotto dal chitarrista della band di St. Louis Eric Hudson, il disco è stato poi mixato da John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten, Lucy Dacus).

L’album parla “dell’idea del tuo significato cosmico”, dice il frontman Conor Murphy nella press-release. “Il modo in cui ti senti come un minuscolo puntino nel grande schema dell’universo, è una sensazione che tutti hanno. Puoi perderti pensando a quanto sei piccolo. “Draw Down The Moon” esplora come le nostre connessioni con persone, luoghi e idee siano ciò che ci lega all’universo e alla realtà.”

Il nuovo singolo si chiama “If I Believed In Love” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

Il brano parla di quando il cinismo inamovibile e ostinato incontra un’adorazione inarrestabile e sconfinata. “Per la maggior parte della mia vita ho cercato di risparmiarmi la fede nell’amore, considerandolo come un toccasana per la lussuria e l’impegno”, spiega Conor Murphy.

