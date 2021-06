MARK HOPPUS DEI BLINK-182 RIVELA DI AVERE IL CANCRO

Mark Hoppus, bassista e membro fondatore dei Blink-182, ha svelato di essere attualmente sottoposto a chemioterapia per curare un cancro.

Negli ultimi 3 mesi sono stato sottoposto a chemioterapia ha dichiarato il musicista con una stories su IG

Ho il cancro. Fa schifo e sono spaventato ma al tempo stesso sono fortunato ad avere intorno a me incredibili dottori, la mia famiglia e gli amici che mi stanno aiutando ad affrontare tutto questo. Ho ancora mesi di trattamento ma sono speranzoso e positivo. Non vedo l’ora di liberarmi del cancro e di vedervi tutti dal vivo presto. Vi amo tutti.

Travis Barker, batterista dei Blink-182, intervistato da E! News ha aggiunto:

Mark è un mio fratello, lo amo e lo supporto. Sarò al suo fianco fuori e dentro un palco, non vedo l’ora di suonare ancora insieme.

Thought @markhoppus from my favourite band @blink182 had been quiet on here recently and just seen on his Instagram that he is fighting cancer.

This really is the worst news. Stay strong Mark and hope to see you back on stage soon! pic.twitter.com/hGHoQLxUWq

