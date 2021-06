TRACKS: THE GLOW Love Only b​/​w Heavy Glow

Michael Caridi, ex membro degli ormai sciolti LVL UP (band dell’area newyorkese, tre album tra il 2011 e il 2016 altamente consigliati) ci propone due nuovi singoli ( via Double Double Whammy) con il suo progetto The Glow.

Se l’album del 2019 “Am I” lo vedeva assoluto e unico protagonista del moniker, i due singoli “Love Only” e “Heavy Glow” coinvolgono alti tre elementi che vanno a formare una vera e propria band:

Greg Rutkin (batterista dei LVL UP), Kate Meizner (pure nei Potty Mouth e Hellrazor), Nicola Leel (Doe) e aggiungiamoci Madeline Babuka Black dei Yucky Duster per un suo contributo in “Heavy Glow”.

Love Only b/w Heavy Glow by The Glow

“Love Only” è un brano dal gusto molto californiano, chitarra jangle che non tradisce mai, un testo molto semplice, la comprensione di un sacrificio di un amico/a, credere sia qualcosa su cui riflettere più avanti negli anni ma come spesso la vita insegna, mai pensare che a noi “non succederà”. Ma si scopre sempre una via di fuga e Michael chiude il brano con una forte affermazione:

“Rifiuterò lo schema e perpetuerò solo l’amore. Amore, solo amore”

“Heavy Glow” è la prova che i The Glow hanno cambiato pelle: la voce angelica della Meizner è la protagonista di un brano dalle vaghe tinte dream pop che si trasforma in un lungo finale strumentale con chitarre lasciate libere di galoppare su una deserta spiaggia in una notte di luna piena…”Il bagliore intenso è tutto ciò che resta. Non c’è niente di prezioso lasciato indietro”

Un paio di brani che fanno ben sperare, la band c’è e pure tosta, aspettiamoci quindi qualcosa di stimolante nei prossimi mesi.

The Glow: Bandcamp