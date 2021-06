ALBUM: SKY IS ALRIGHT

Merita la nostra attenzione l’esordio degli Sky Is Alright, band shoegaze che si divide tra Londra e Los Angeles.

Gli Sky is Alright sono nati nel 2018 quando il londinese Rishi Neal Arora ha iniziato a scrivere una manciata di canzoni come un modo per sfuggire alla crescente disperazione del mondo che lo circondava. Ai brani mancava il lavoro ritmico e così il suo amico Chris Gregory di Los Angeles ha fornito la spina dorsale della batteria. I due hanno lavorato sui demo, in remoto via e-mail, per 2 anni, prima di incontrarsi finalmente a Los Angeles, provare una volta e registrare tutte le 8 canzoni al Red Gate Recorders a Eagle Rock, California.

Il tratto distintivo della band è il contrasto tra voci morbide ed eteree, quasi sussurrate, che poggiano su una base di chitarre distorte e una batteria pesante. Impossibile non notare un forte amore per gli anni ’90 e per formazioni che sembrano davvero aver formato il carattere musicale del duo, ovvero The Smashing Pumpkins e Slowdive, per stare sui due lati dell’Oceano, così come Mineral e American Analog Set. Sopratutto la band di Billy Corgan del periodo “Siamese Dream” sembra essere un metro di paragone adeguato, non tanto nei suoi momenti più sparati, quanto nei mid-tempo, quelli avvolti da sensazioni eteree, in cui la popedelia si avvolge di profumi shoegaze.

