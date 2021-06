I WHITE STRIPES CELEBRANO IL 20° ANNIVERSARIO DEL LORO ALBUM “WHITE BLOOD CELLS”: NUOVA EDIZIONE IN ARRIVO

I White Stripes celebrano il 20° anniversario del loro storico terzo album in studio del 2001, “White Blood Cells“, con l’uscita di una nuova edizione. “White Blood Cells (Deluxe)” include una performance live dell’album registrata nella sua interezza al famoso Gold Dollar di Detroit, MI, il 7 giugno 2001. Il video dell’elettrizzante interpretazione di “I’m Finding It Harder To Be A Gentleman” estratto dal concerto al Gold Dollar viene presentato in anteprima oggi sul canale YouTube.





“White Blood Cells” tornera sugli scaffali dei negozi di dischi entro la fine dell’anno con un’edizione standard in vinile nero, disponibile da venerdì 22 ottobre mentre il vinile colorato con il disegno a girandola rosso e bianco in edizione limitata verrà reso disponibile a sorpresa nei prossimi mesi (pre-order).

Foto: Patrick Pantano