IL 30 LUGLIO I PRIMI SEI ALBUM DI BRIAN FERRY SARANNO RISTAMPATI

Nel 1973 il frontman dei Roxy Music, Bryan Ferry, decise di iniziare una sua carriera da solista. Ora ecco la bella notizia per tutti i suoi fan o per chi, semplicemente, volesse accostarsi alla sua musica.

Finalmente, i primi sei album solisti di Bryan Ferry saranno nuovamente disponibili in vinile il 30 luglio. Parliamo di:

These Foolish Things (1973)

Another Time, Another Place (1974)

Let’s Stick Together (1976)

In Your Mind (1977)

The Bride Stripped Bare (1978)

Boys and Girls (1985)

Ogni album è stato rimasterizzato dai nastri originali agli Abbey Road Studios e curato da Frank Arkwright. Tutte e sei le uscite conterranno versioni migliorate dell’artwork originale supervisionato da Bryan Ferry stesso. Tutte le versioni sono stampate su vinile nero da 180g. I dischi sono ora disponibili in pre-order qui via UMC/Virgin/EMI.