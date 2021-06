“INTERVISTA COL VAMPIRO” DIVENTA UNA SERIE TV

“Intervista col Vampiro”, romanzo di successo pubblicato nel 1976 dalla scrittrice statunitense Anne Rice e diventato film nel 1994 (dirigeva Neil Jordan), sarà presto adattato a serie TV.

Come svelato da The Hollywood Reporter il network televisivo AMC avrebbe infatti strappato alla concorrenza i diritti su tutti i romanzi della Rice (compresi “Cronache di Vampiri” e il “Ciclo delle Streghe Mayfair”) commissionando come prima trasposizione sul piccolo schermo proprio la saga incentrata sui vampiri Louis e Lestat già interpretati al cinema da Brad Pitt e Tom Cruise.

Divisa in 8 puntate la serie dovrebbe debuttare nel 2022 e sarà supervisionata, scritta e diretta da Rolin Jones (“Friday Night Lights”, “The Exorcist”) che ha dichiarato:

Nel 1973, una madre in lutto e una scrittrice straordinaria hanno iniziato quello che sarebbe diventato il miglior romanzo sui vampiri mai scritto (con tutto il rispetto per Stoker). Quasi 50 anni dopo sappiamo cosa ci si aspetta da noi. Sappiamo quanto questo libro e quelli che seguono significhino per la loro enorme base di fan. Louis e Lestat stanno tornando e non vediamo l’ora di riportarli da voi.

Dan McDermott, presidente della programmazione originale di AMC Networks e AMC Studios ha aggiunto:

Non vedevamo l’ora che arrivasse questo giorno, da quando abbiamo acquisito i diritti di questa leggendaria collezione di Anne Rice poco più di un anno fa. Questa storia ha già milioni di fan negli Stati Uniti e in tutto il mondo, non vediamo l’ora di condividere questa nuova interpretazione del classico portato in vita da Rolin e Mark Johnson, mentre continuiamo a lavorare allo sviluppo dell’intera collezione. Siamo anche entusiasti di avere Mark, un produttore di livello mondiale con cui abbiamo già lavorato in serie iconiche come “Breaking Bad” e “Better Call Saul” a bordo al timone dei nostri sforzi per sviluppare un’intero nuovo universo dedicato ai lavori di Anne Rice, con aspirazioni significative per queste amate storie e personaggi.