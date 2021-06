TRACK: MANIC PIXIE they should be terrified of you

Una delle copertine più inquietanti che mi sia capita di vedere ultimamente. Chadha Nacer, diciottenne di Las Vegas, cerca di colpiric già dalla cover del suo singolo e ci riesce. La ragazza, di origini algerine, piazza una delicata ballata, che si basa su delicati arpeggi di chitarra e un lieve tappeto ritmico. Canzone morbidissima ma capace di non essere affatto leggera e spensierata.

Così manic pixie ci parla del brano: ““They Should Be Terrified Of You” è nata dal mio amore per le canzoni lente. Sebbene sia stata pensata per un facile ascolto, se ci si presta attenzione, si possono trarre molte interpretazioni dal suo testo e dalla sua composizione, che si aggiungono alle ragioni per cui amo così tanto questa canzone“.

Ne risulta così una canzone che si muove su due binari paralleli: crea un’atmosfera magica nell’orecchio dell’ascoltatore mentre il testo instilla un lieve senso di paura. Una gran bella canzone.

