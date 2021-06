UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA RILASCIANO UN NUOVO BRANO. ASCOLTA “WEEKEND RUN”.

Gli Unknown Mortal Orchestra tornano con un pezzo inedito, il primo singolo dopo quelli estratti da “Sex & Food” disco del 2018.

Il cantante e leader della band australiana Ruban Nielson presenta così il brano:

Alla fine della giornata non do per scontato di avere il lavoro perfetto: lavoro davvero per creare musica che renda giusta la giornata di qualcuno e penso che questo traspari da “Weekend Run”.

Ascolta “Weekend Run” rilasciato dalla label Jagjaguwar:

Dopo “Sex & Food” gli UMO hanno pubblicato il disco “IC-01 Hanoi” ultimo lavoro ufficiale in studio della band che conteneva brani scritti e registrati durante le sessions del precedente album.

Credit Foto: Neil Krug