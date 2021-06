A SETTEMBRE USCIRà UN NUOVO ALBUM DEGLI SPEARMINT VIA WIAIWYA RECORDS

I londinesi Spearmint tornano quest’anno con il seguito del loro acclamato album del 2019 “Are You From The Future?”, dal titolo “Holland Park”.

Spesso definiti “il segreto meglio custodito della Gran Bretagna“, gli Spearmint non hanno mai smesso di realizzare album deliziosi, questo sarà il loro nono disco e sempre la stessa formazione: Shirley Lee (voce, chitarra), Simon Calnan (voce, tastiere), James Parsons (chitarra, basso) e Ronan Larvor (batteria).

“Holland Park”, a quanto ci fa sapere la band, esplora cosa significa essere in un gruppo ma anche cosa significa averlo lasciato e cosa significa la musica per tutti noi e come ci si sente a perdere i propri eroi. Lo spirito di Bowie aleggia sull’album. La cantante Shirley dice: “Cosa direbbero ora gli altri membri degli Spiders From Mars delle loro vite se li rintracciassimo? Non intendo la band di Bowie, intendo la band di Ziggy“.

Rhodri Marsden è il produttore (Scritti Politti) e Rhodri e Andy Lewis (Paul Weller) danno il loro contributo.

L’album racconta la storia della band prog del padre di Shirley nei primi anni ’70: “Non ce l’hanno mai fatta, e non c’è niente online su di loro, quindi tocca a noi raccontare la storia“.

“Holland Park” (anticipato dal piacevolissimo singolo “Walk Away From Hollywood”) esce il 17 settembre in digitale, su CD e su vinile 10″ via WIAIWYA Records.

Holland Park by Spearmint

Tracklist:

1.They Call Us Stupid

2.Bundunyabba Blue

3.Walk Away From Hollywood

4.Since Bowie Died

5.Rock’n’Roll Never Was

6.The World’s On Fire

7.Lazy Susan

8.The Streets Of Harlesden

9.Holland Park

10.Black Vinyl

11.Mole

12.I Won’t Try To Fix You

13.She Says She Wants To Save The Pigs

14.Albion