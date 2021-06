ASCOLTA “TURBULENCE”, L’EP D’ESORDIO DI GIUNGLA

Dopo numerosi singoli rilasciati nel corso degli ultimi anni, Emanuela Drei ha condiviso il suo primo EP del suo progetto solista, Giungla.

La ex frontwoman degli Heike Has The Giggles, infatti, ha pubblicato, via Factory Flaws, il suo “Turbulence”, che potete ascoltare qui sotto.

Prodotto da Andy Savours (The Pains Of Being Pure At Heart, Black Country, New Road, My Bloody Valentine, The KVB), il nuovo EP contiene anche il nuovissimo singolo “Little Problem”, che vede la partecipazione di Jessica Winter.

La copertina dell’album è un opera dell’artista svedese Sophie Westerlind, “Martina’s Flowers”. L’artista ha iniziato a dipingere fiori per la prima volta durante il lockdown, per mettere in luce quanto fosse importante e tutt’altro che scontata la natura nella nostra vita. La pittrice le ha raccontato che “dipingerli in studio è stato come fare qualcosa di prezioso e segreto” e Giungla ha trovato un collegamento nell’attitudine con cui lei stessa scritto la propria musica.