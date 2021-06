GREGORIO SANCHEZ TORNA CON UN NUOVO SINGOLO. ASCOLTA “PALOMBARO”

Dopo il fortunato esordio con l’album “Dall’altra parte del mondo” il cantautore bolognese Gregorio Sanchez torna sulle scene con il nuovo singolo “Palombaro”.

“Palombaro”, come dice la nota stampa, è un brano fresco e spensierato prodotto dallo stesso Sanchez, che spazia da una sezione ritmica anni 70’ a beat Hip-Hop, creando quasi uno strano e magico incrocio tra Benny Sings, Easy Life e Enzo Carella. Un brano diversamente estivo, che affronta un tema più che attuale come quello della FOMO (Fear of Missing Out), acronimo che indica l’ansia di rinunciare alla gratificazione delle esperienze degli altri: «Sono le 22, hai dato appuntamento a 3 persone per mezz’ora fa – racconta il cantautore – sei impresentabile mentre guardi il soffitto e mangi avanzi di frigorifero appoggiati sulla stessa felpa che usi sia come tovagliolo che come asciugamano da ormai 3 giorni. Sei in ritardo, più ci pensi e più sei in ritardo, ma non riesci a staccare gli occhi dal nulla totale. A un certo punto trovi la soluzione: tu non vuoi veramente uscire! Spegni il telefono, non fare niente, lascia che le cose succedano senza di te, andrà tutto bene».