LANY: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “DANCING IN THE KITCHEN”

LANY: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “DANCING IN THE KITCHEN”

Dopo l’album dell’anno scorso, l’ottimo “Mama’s Boy”, i LANY tornano in pista con il nuovo brano “Dancing in the kitchen”.

Il cantante Paul Klein si dimostra piuttosto soddisfatto del brano e lancia il messaggio: “Spero che la canzone ti faccia sorridere. Spero che ti renda felice. Vai a ballare in cucina, da solo o con qualcuno che ami!“