THE VACCINES, SI INTITOLA “BACK IN LOVE CITY” IL NUOVO ALBUM IN ARRIVO SETTEMBRE

La band indie rock londinese The Vaccines, ha annunciato il suo quinto album, “Back in Love City” (preordinabile qui), in uscita il prossimo 11 settembre via AWAL, distribuzione Self, ed ha anche rilasciato il secondo singolo e title-track che fa seguito a “Headphones Baby”, pubblicato a maggio.

Registrato a El Paso, Texas, presso Sonic Ranch, con il produttore Daniel Ledinsly (Tove Lo, Zara Larson, TV On The Radio, Rihanna), “Back in Love City” è – si legge nella nota stampa – “il disco più euforico, viscerale e visionario della band, una session di registrazioni che mostra il quintetto di Bristol in ottima forma”.

Ispirato da città immaginarie – dalla versione di Los Angeles di Ridley Scott in “Blade Runner” a “Fear City” di Cowboy Beebop – così come luoghi quali Los Angeles, Tijuana e Tokyo, l’idea di Love City ha preso forma quando il frontman Justin Young si è stabilito, in uno scambio di case, a Los Angeles, alimentando il suo fascino per la disconnessione: “Ho letteralmente scambiato la vita con uno sconosciuto. Vivevo in casa e guidavo la sua macchina mentre lui viveva nella mia, ma non ci eravamo mai incontrati e non avevamo una connessione precedente.”

“Back in Love City” – si legge ancora nel comunicato – “è stato ultimato nel 2020 e mixato da Andrew Maury (Lizzo, Post Malone) con la produzione aggiuntiva di Fryars (Pharrell Williams, Mark Ronson). Non è un disco frutto del lockdown, ma il suo tema di evasione nella vita moderna risuona più che mai nell’era della pandemia. È anche un enorme balzo in avanti musicale per la band, e mentre il marchio di fabbrica della spavalderia da surf e l’esaltazione occidentale del suono dei The Vaccines rimangono, “Back in Love City” è il disco più impegnativo della band”.



Tracklisting:

1. Back In Love City

2. Alone Star

3. Headphones Baby

4. Wanderlust

5. Paranormal Romance

6. El Paso

7. Jump Off The Top

8. XCT

9. Bandit

10. Peoples Republic Of Desire

11. Savage

12. Heart Land

13. Pink Water Pistols