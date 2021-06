VIDEO: JOON

Joon è una producer e cantante di Malta.

La musicista proveniente dalla piccola isola del Sud del Mar Mediterraneo realizzerà il suo primo album, “Dream Again”, il prossimo 9 luglio via Italians Do It Better.

Ad anticiparlo ecco il singolo, “Orqod”, di cui potete vedere il video – diretto dalla stessa Joon – qui sotto.

Questo è l’unico brano scritto in lingua maltese e vede i sognanti vocals di Yasmin Kuymizakis (questo il suo vero nome) che, accompagnati da synth glaciali, accompagnarci verso un territorio ultraterreno: un’esperienza mistica!

