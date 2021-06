A SETTEMBRE IL QUARTO ALBUM DI COLLEEN GREEN. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “I WANNA BE A DOG”

A quasi sei anni e mezzo di distanza da “I Want To Grow Up”, Colleen Green ritorna con il suo quarto album, “Cool” (pre-order), in uscita il prossimo 10 settembre via Hardly Art.

La musicista indie-pop californiana lo ha registrato in diversi studi a Los Angeles insieme al produttore Raphael Gordon (The Strokes, Regina Spektor).

Il primo singolo si chiama “I Wanna Be A Dog” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Steele O’Neal.

“Cool” Tracklist:

1. Someone Else

2. I Wanna Be A Dog

3. Posi Vibes

4. Highway

5. Natural Chorus

6. You Don’t Exist

7. It’s Nice To Be Nice

8. How Much Should You Love A Husband?

9. I Believe In Love

10. Pressure To Cum