SHACKLETON ANNUNCIA IL PRIMO DISCO IN 9 ANNI. PRIMO ESTRATTO IN ASCOLTO.

Sam Shackleton, produttore britannico ormai da anni di base a Berlino fondatore della mitica etichetta Skull Disco e in passato uno dei nomi di punta del dubstep d’oltremanica, annuncia il suo nuovo, terzo, disco.

“Departing Like Rivers” esce il 3 settembre sull’etichetta di proprietà Woe to the Septic Heart! e segue di quasi un decennio “Music For the Quiet Hour/The Drawbar Organ EPs” ultima raccolta di inediti dell’artista.

A differenza di gran parte del mio lavoro precedente, non è un “concept album” ed è senza collaboratori, ha commentato Shackleton

Volevo solo concentrarmi davvero sul mio sound principale, ma senza nessuno dei tanti generi che ho coinvolto nel mio ultimo album solista.

e ancora:

È abbastanza nebbioso e sfocato al tatto e sto usando molti filtri e riverberi per ottenere questo risultato. Penso che i campionamenti vocali siano un tentativo di compensare questo, per portare un po’ di luce all’oscurità. Volevo anche che gli aspetti vocali riflettessero influenze o cose con cui potevo identificarmi da vicino per la maggior parte, quindi ci sono alcuni accenni alle canzoni folk britanniche nella musica, anche se piuttosto spettrali e non direttamente riconoscibili. Ma comunque, tutto questo è molto più una questione di sentimento… mi piacciono gli aspetti ossessionanti e malinconici di queste canzoni, suppongo.

Primo estratto in ascolto “Something Tells Me / Pour Out Like Water”: