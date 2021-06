SHAUN RYDER: AD AGOSTO IL NUOVO ALBUM SOLISTA, INTANTO IL SINGOLO “MUMBO JUMBO”

Shaun Ryder ha condiviso i dettagli del suo primo album da solista in quasi due decenni, “Visits From Future Technology”.

Il frontman degli Happy Mondays pubblicherà il suo secondo disco solista il 20 agosto tramite la sua nuova etichetta SWRX Recordings. Sarà il seguito di “Amateur Night In The Big Top” del 2003.

In una dichiarazione, Ryder ha detto del suo nuovo disco: “Nel mio delirante cervello colpito da disturbo da deficit di attenzione iperattività questo è il mio Sgt. Pepper, pieno di canzoni variegate”.

Già attivo il pre-order. E’ disponibile un esclusivo vinile bianco autografato, un CD digi-pak autografato, una stampa di prova numerata e autografata (50 pezzi) e un’esclusiva t-shirt ‘Mumbo Jumbo’, che è anche il titolo del primo singolo.

Ecco la tracklist di “Visits From Future Technology”:

1. mumbo jumbo

2. close the dam

3. pop stars daughters

4. monster

5. honey put the kettle on

6. crazy bitches

7. straighten me up

8. i can stop anytime

9. electric scales

10. turn off the air

11. clubbing rabbits

Le note stampa dicono: “Durante le pulizie di primavera, nel bel mezzo del Covid, scavando in profondità nei suoi archivi, Shaun ha trovato un album solista inedito sul retro del divano. Naturalmente si è rivelato essere uno dei suoi migliori dischi ed è pieno del classico wonk pop, melodie incalzanti e groove assassini pieni di funk.”

La notizia segue ovviamente quanto ha detto il buon Bez degli Happy Mondays, che il mese scorso ha rivelato come Ryder abbia scritto nuova musica con Noel Gallagher. Durante un’intervista con NME, il leggendario ballerino della band ha detto che Ryder ha “fatto un album solista che è davvero buono” e che lui e Gallagher hanno registrato una canzone “che sarà grande. Sarà il numero uno. Sono due leggende di Manchester che cantano insieme e il suono è incredibile“. In realtà questo brano non è presente nella tracklist, vedremo se sarà usato per altre occasioni.