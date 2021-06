TROPICAL FUCK STORM: IL TERZO ALBUM ESCE AD AGOSTO

A distanza di due anni esatti dal loro sophomore, “Braindrops”, i Tropical Fuck Storm sono pronti a ritornare con un nuovo LP, “Deep States” (pre-order), in uscita il prossimo 20 agosto via Joyful Noise Recordings.

“Deep States” è la prova del nove per la band art-punk di Melbourne, il disco della maturità e della consacrazione internazionale, l’album che la scena indipendente stava attendendo con ansia.

Il nuovo disco metterà tutti d’accordo, prodotto in modo egregio, arrangiato come gli album rock fondamentali del ventesimo secolo e capace di destreggiarsi tra sonorità e scene differenti tra loro. Pop, R&B, new wave nello stile dei Talking Heads, Delta blues, Tom Waits in collissione con il mondo del Wu-Tang Clan e Missy Elliott.

Questa è una band per abbattere le barriere di genere e stile, un gruppo maturo arrivato alla perfezione del proprio sound.

Il nuovo singolo si chiama “G.A.F.F.” e lo potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“”Give A Fuck Fatigue” è un’ode all’occasionale distacco causato dalla preoccupazione obbligatoria per ogni ingiustizia percepita che accade, è accaduta e potrebbe ancora accadere che viene imposta alle masse dai baroni della tecnologia che abitano i super-yacht che monetizzano la nostra indignazione”, dice il gruppo australiano del nuovo pezzo.

“Deep States” Tracklist:

1. The Greatest Story Ever Told

2. G.A.F.F.

3. Blue Beam Baby

4. Suburbiopia

5. Bumma Sanga

6. The Donkey

7. Reporting Of A Failed Campaign

8. New Romeo Agent

9. Legal Ghost

10. The Confinement Of The Quarks