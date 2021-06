ARRESTATO MARILYN MANSON. SI è CONSEGNATO ALLA POLIZIA DI LOS ANGELES.

Ancora guai per Marilyn Manson – dopo le denunce di alcune sue ex fidanzate per presunti abusi – arrestato dalla polizia di Los Angeles a seguito delle accuse relative ad una presunta aggressione contro una reporter durante un concerto nel 2019.

I fatti si sarebbero consumati durante il concerto del 18 agosto del 2019 al Bank of New Hampshire Pavilion, l’arena concerti di Gilford, nel New Hampshire, dove una videoreporter ha raccontato di essere stata “sputata” da Manson.

La denuncia pare sia stata presentata nell’imminenza del fatto tuttavia ci è voluto diverso tempo per la conclusione delle indagini a conclusione delle quali, è stato emesso a maggio un mandato di arresto. Marilyn Manson, all’anagrafe Bryan Hugh Warner, si è consegnato spontaneamente alla polizia convinto dai propri avvocati.

L’inizio del giudizio è fissato per la metà di agosto ed il Reverendo rischia una pena detentiva fino ad un anno di carcere ed una multa fino a duemila euro.

Photo credit: ChinDahmer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons