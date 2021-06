PARQUET COURTS, IL NUVO SINGOLO SI CHIAMA “PLANT LIFE”

Il nuovo singolo dei Parquet Courts “Plant Life” è stato presentato in anteprima durante il fine settimana sulla stazione radio giapponese FM Karuizawa ma ora è stato lanciato ufficialmente. “‘Plant Life’ è la mia storia di riscoperta della mia passione per la musica attraverso le sale da ballo di New York City“, dice Austin Brown della band. “È un distillato di un’improvvisazione di più di 40 minuti suggerita dal produttore Rodaidh McDonald e ogni modo in cui l’abbiamo tagliata illustra un umore diverso della stessa prospettiva di estasi e aspirazione non solo a crescere, ma anche a formare radici al di fuori delle nostre barriere“.

“Plant Life” è uscito ora come singolo da 12″, che si può acquistare tramite il sito della band ed è accompagnato dai remix di Yu Su e Peak Wifi (aka Austin Brown e Bryce Hackford). Il brano è, a tutti gli effetti, il primo singolo del nuovo album dei Parquet Courts, “Sympathy for Life” che uscirà il 22 ottobre via Rough Trade.