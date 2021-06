Secondo album per Steve Fileti in arte Sacramento che dopo l’esordio (“Lido”) celebra il suo ideale inizio di giornata: “svegliarsi, fare sesso, vestirsi (non troppo), andare al bar sotto casa, prendere il cappuccino e il cornetto e leggere le notizie sotto il sole”. Questi i presupposti di “Latte / The Italian Breakfast” uscito su La Tempesta International in collaborazione con l’etichetta americana SXN.

Rilassato e a stelle e strisce è anche il mondo musicale a cui Sacramento fa riferimento, con echi di Ariel Pink, Connan Mockasin e Mac DeMarco in un mix che unisce melodia (“Miss Ducke” e “Fooding” duetto con Chiara D’Anzieri / Chickpee) la voglia di West Coast di “L.A.? Not Alone Girl!” e il sole della Sicilia dove Fileti è nato che fa capolino in “Saint Lucia Of Siracusa” tra i cinguettii di uccelli che aprono e chiudono il disco.

Indie pop e chillwave, due tracce prodotte da Dumbo Gets Mad (“Mama” e “A Dinner Out”) sintetizzatori e una calma sospesa e quasi irreale, molto estiva che contagia ogni nota soprattutto quelle di “G” e “Mermaid”. Musica leggerissima, che naviga a pelo d’acqua, non stona a bordo piscina ma dà il suo meglio in spiaggia tra ombrelloni e creme solari. Synth pop all’italiana cantato in inglese, che sogna la California e sa di averla trovata a pochi passi da casa.

Credit foto: Alessia Interlandi