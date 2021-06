SCOTT WEILAND, IN LAVORAZIONE UN BIOPIC SULLA SUA VITA!

La vita di Scott Weiland (all’anagrafe Scott Richard Kline), grandissimo ed indimenticabile frontman degli Stone Temple Pilots e del supergruppo Velvet Revolver morto all’età di 48 anni il 3 dicembre 2015 per overdose causata da un mix di alcool e droghe, verrà trasfusa sul grande schermo in un film tratto dal libro di memorie del cantante “Not Dead & Not for Sale”, i cui diritti sono stati acquisiti da Dark Pictures e Orian Williams.



Il film biografico, intitolato “Paper Heart”, includerà musica di Weiland inedita e sarà scritto da Jennifer Erwin il quale, a The Hollywood Reporter, ha dichiarato: “È un onore avere la fiducia nel raccontare la storia di Scott e la capacità di ritrarre i lati meno noti di lui: l’uomo amorevole e tenero che era, l’atleta del liceo che era, l’anima malinconica che era e il leggendario frontman che era sarà sempre”.

“Scott era affascinante, complicato e ferito. La sua infanzia ha avuto un grande effetto sulle sue lotte con la dipendenza” ha detto, invece, Anne Beagan della Dark Pictures.

