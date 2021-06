“VOLEVAMO UN EP DI DEBUTTO DI CUI ESSERE SEMPRE ORGOGLIOSI”. GLI EARLY MORNIGS CI PARLANO DI “UNNECESSARY CREATION”

The Early Mornings sono una giovane band post-punk nativa di Manchester, ma da poco trasferitasi a Londra. Formatosi nel 2018, il gruppo inglese ha finora pubblicato solo alcune demo e lo scorso anno è uscito anche il primo singolo ufficiale, “Artificial Flavor”. Ora per la formazione britannica arriva anche il momento del primo EP, “Unnecessary Creation”. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questa prima release per contattare Annie, Danny e Rhys via e-mail e farci raccontare qualcosa di più a riguardo. Ecco cosa ci hanno detto:

Ciao, come state? Come stanno andando le cose nel Regno Unito? Siete felici di avere la possibilità di suonare di nuovo dal vivo dopo tanto tempo?

Danny (basso): Stiamo bene. Finora abbiamo suonato un concerto con le distanze sociali e non vediamo l’ora di tornare a quelli senza restrizioni, ma ora è stato rimandato tutto di un altro mese. Dovevamo andare a Leeds la prossima settimana, ma ora è stato riprogrammato.

Annie (voce, chitarra): Sembra che la maggior parte delle cose stiano tornando alla normalità a parte i concerti. Non vedo l’ora di tornare a suonare; entusiasta di avere la possibilità di suonare in nuovi locali.

Prima di tutto potete presentare la vostra band ai nostri lettori, per favore? Come vi siete incontrati?

D: Circa 7 anni fa stavo per prendere un taxi per tornare a casa da un club, ma ho detto loro di aspettare mentre tornavo dentro di corsa per prendere il numero di Annie, che lavorava al bar. È la decisione migliore che abbia mai preso.

A: Io e Danny abbiamo iniziato a suonare insieme e abbiamo deciso di formare una band. Abbiamo preso in considerazione l’idea di essere una band strumentale o forse una band con solo basso e chitarra perché era piuttosto difficile trovare il batterista giusto. Ma dopo circa un anno di ricerche abbiamo messo un annuncio a cui Rhys ha risposto ed è così che lo abbiamo incontrato. Era il 2018.

Di recente vi siete trasferiti da Manchester a Londra: quali sono le vostre prime impressioni? Pensate che potrete trovare più possibilità nella capitale?

D: Era sempre qualcosa che dicevamo di voler fare e ora sembrava il momento giusto. La maggior parte dell’industria musicale è qui, quindi naturalmente penso che ci saranno delle buone opportunità. Comunque sono contento di essere cresciuto al nord.

Rhys (batteria): Sicuramente. È eccitante qui, come se ci fosse sempre qualcosa da fare. Ci sono così tanti altri luoghi e posti dove suonare.

Il vostro EP di debutto, “Unnecessary Creation”, uscirà tra pochi giorni. Penso che sia un grande passo per la vostre band: come vi sentite?

D: Alcune di queste canzoni sono state le prime che abbiamo scritto insieme quindi c’è un’ambivalenza che provo nei loro confronti – da un lato significano molto per noi perché sono sopravvissute ai primi anni della band e dall’altro non vedo l’ora di andare avanti e passare a cose nuove.

R: Sarà la prima volta che pubblichiamo una release corposa. Poiché le nostre canzoni hanno tutti stili o strutture abbastanza differenti è difficile avere davvero una canzone che definisca veramente il nostro suono. Quindi sono entusiasta di poter pubblicare un EP che darà alla gente un’idea più chiara di chi siamo.

Da dove viene questo titolo? Cos’è questa creazione non necessaria?

D: È un manifesto per nulla. Per infinite contraddizioni. Punteggia le mie giornate con creazioni inutili…

Il vostro sound può essere etichettato come post-punk, ma ci sono anche alcune canzoni più pop nel tuo EP: quali sono state le vostre influenze musicali più importanti?

A: Vedo il pop come un tema generale che attraversa tutti i diversi generi musicali. Pop nel senso di qualcosa di accattivante a cui puoi agganciarti. Mi piacerebbe usare di più il termine quando ci descriviamo, ma potrebbe dare ad alcune persone un’idea sbagliata. Le influenze più importanti per me quando ho fondato questa band sono stati i Breeders. Per anni ho ascoltato solo band fronteggiate da figure maschili e così, quando ho ascoltato Kim Deal, è stato il primo momento in cui ho pensato “posso farcela”.

D: Penso che sia davvero difficile etichettare la nuova musica, perché non abbiamo ancora un contesto storico in cui collocarla. Il post-punk, come descrizione, sta iniziando a perdere ogni significato e non ti dice necessariamente molto, ma non c’è davvero nient’altro da usare. C’è una tale gamma di suoni al suo interno, ho sempre preferito il lato più ottimista come i Fire Engines, The Yummy Fur, The Raincoats piuttosto che il lato più oscuro e più gotico. Ma sì, in fondo direi che sono canzoni pop più di ogni altra cosa.

Posso chiedervi come funziona il processo creativo nella vostra band? C’è una persona in particolare che scrive testi o musica?

D: Direi che siamo partner alla pari in tutto ciò che facciamo. Rhys contribuisce anche con alcune idee davvero buone in termini di strutturazione delle canzoni e ottenere i giusti ritmi di batteria è così cruciale in quanto hanno il maggior potere di cambiare le dinamiche.

A: Molte volte iniziamo con una linea di basso che Danny ha scritto e che ispirerà la mia chitarra e la mia voce.

Quali erano i vostri piani originali per il 2020? La pandemia li ha cambiati in modo significativo?

D: Non ne avevamo proprio. Penso che in un modo fortuito ci abbia aiutato, in quanto ci ha permesso di fare un passo indietro rispetto al solo suonare spettacoli tutto il tempo e capire davvero cosa volevamo fare con la prossima uscita. Volevamo un EP di debutto di cui essere sempre orgogliosi e, si spera, non guardare indietro e pensare che avremmo potuto fare meglio.

A: Sì, non eravamo davvero sicuri di cosa fare dopo. Avere lo spazio dal lockdown e non farsi prendere dall’atto continuo di esercitarsi per i concerti ci ha dato un po’ di tempo per pensare.

Un’ultima domanda: puoi per favore scegliere una delle tue canzoni, vecchia o nuova, per la colonna sonora di questa intervista?

D: “Just A Picture”. Viene dimenticata, dato che era il lato B del nostro singolo di debutto, ma penso di preferirla al lato A.

A: “Tell Me It Works”, perché è breve e rumoroso.

Photo Credit: Through The Eyes Of Ruby