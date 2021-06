A SETTEMBRE IL QUINTO ALBUM DEI WE WERE PROMISED JETPACKS. IL NUOVO SINGOLO è “FAT CHANCE”

A distanza di tre anni esatti da “The More I Sleep The Less I Dream“, i We Were Promised Jetpacks ritorneranno il prossimo 10 settembre, via Big Scary Monsters, con il loro quinto LP, “Enjoy The View” (pre-order).

Il frontman della band indie-rock di Edimburgo Adam Thompson spiega: “Abbiamo iniziato a scrivere questo album alla fine di marzo del 2020 quando ci siamo resi conto che tutto sarebbe stato chiuso e che non sarebbe stato possibile andare in tour in tempi brevi. Quindi da marzo a giugno ci siamo scambiati idee a distanza e abbiamo collaborato in quel modo. Ero così felice di aver avuto un progetto su cui concentrarmi quando è arrivato il lockdown.”

Dopo “If It Happens”, rilasciato ad aprile e anche esso parte della tracklist, oggi gli scozzesi hanno condiviso un nuovo brano, “Fat Chance”, che potete ascoltare qui sotto.

“Enjoy The View” Tracklist:

1. Not Me Anymore

2. Fat Chance

3. All That Glittered

4. Don’t Hold Your Breath For Too Long

5. What I Know Now

6. If It Happens

7. I Wish You Well

8. Blood, Sweat, Tears

9. Nothing Ever Changes

10. Just Don’t Think About It