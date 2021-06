ARRIVA A OTTOBRE IL TERZO ALBUM DEI VANISHING TWIN

A distanza di oltre due anni dal loro sophomore, “The Age Of Immunology”, i Vanishing Twin ritorneranno il prossimo 15 ottobre con un nuovo LP, “Ookii Gekkou” (pre-order), in uscita per Fire Records.

In molte culture durante le notti di luna piena quella che definiamo “normalità” è momentanea sospesa. Sotto l’occhio della notte la mente diventa un antenna per comportamenti e istinti differenti e nuovi.

Il nuovo album dei londinesi Vanishing Twin, “Ookii Gekkou” (giapponese per Big Moonlight), è il sound di una vita ordinaria ma sotto nuove regole, in un luogo dove è sempre notte.

Si tratta di un album concepito e creato durante il lockdown – una sorta di dream catcher per tutte le pazzie accadute lo scorso anno.

La frontwoman Cathy Lucas, già componente dei Fanfarlo, racconta: “Mi sono trasferita con Phil MFU in un appartamento della zona Nord Est di Londra e abbiamo preso in affitto uno studio nel vicinato. Tutto era focalizzato e concentrato nella piccola area che avevamo scelto e così senza distrazioni ci siamo persi nella realizzazione del disco.”

La musica esplora un nuovo territorio per la band, incorporando elementi di afrofunk, improvvisazione jazz e avanguardia, tutto mentre stavamo mettendo un piede in un percorso di songwriting pop più tradizionale. L’opener “Big Moonlight (Ookii Gekkou)”, di cui potete vedere il video qui sotto, parla del caos contemporaneo e delle fasi lunari tramite un coeso groove space-age.

Uragani, organismi, vibrazioni e percussioni che denotano forti influenze da parte di incredibili artisti come Piero Umiliani, l’Art Ensemble of Chicago e la Electric Light Orchestra.

“Ookii Gekkou” Tracklist:

1.Big Moonlight (Ookii Gekkou)

2.Phase One Million

3.Zuum

4.The Organism

5.In Cucina

6.Wider Than Itself

7.Light Vessel

8.Tub Erupt

9.The Lift