ASCOLTA “TOOK A MINUTE”, IL NUOVO SINGOLO DI MOLLY BURCH

Non smette, la deliziosa Molly Burch, di darci ottime antiicpazioni su quello che sarà il suo prossimo lavoro.

“Took A Minute” è estratta dal prossimo LP della Burch, “Romantic Images”, che, a quanto dice l’artista stessa, si concentrerà su temi di gioia e liberazione. Giusto in tempo, verrebbe da dire, per l’allentamento, in molte città e Paesi di tutto il mondo, delle misure anti-covid, “Romantic Images” è stato creato in collaborazione con molte altre artiste e sembrerebbe muoversi su un più ad un suono più pop accattivante rispetto a quanto la Burch abbia mai fatto prima.