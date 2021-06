DAMON ALBARN SI FA UNA LUNGA CHIACCHIERATA CON NME E PARLA DI GORILLAZ E BLUR

Damon Albarn si è fatto una lunga chiacchierata con NME, parlando non solo del suo album solista, ma anche di Gorillaz e Blur.

Il cantante ha citato il lancio del suo prossimo secondo album da solista “The Nearer The Fountain, The More Pure The Stream Flows“, rivelando di essere stato piuttosto impegnato in altri progetti da quando ha completato il lavoro sul disco a febbraio. “Da allora sto lavorando su musica a tema carnevalesco con i Gorillaz con un sacco di gente dell’ovest di Londra“, ha detto Albarn. “Stiamo davvero tornando allo spirito del primo disco. È davvero eccitante e ci sta piacendo molto. È un bel tipo di contrappeso rispetto a ‘The Nearer The Fountain…’, davvero. Avevo decisamente bisogno di una dose di qualcos’altro dopo aver finito quel disco“.

Sempre nella sua intervista con NME, Damon parla di Dave Rowntree e le speranze del batterista per una rimpatriata dei Blur. “Beh, abbiamo fatto una chiacchierata di recente, ma non siamo andati oltre“, ha risposto Albarn. “Abbiamo avuto un’idea però; sono stato solo un po’ occupato al momento, ovviamente. Quando succederà, mi farò perdonare“. Albarn ha aggiunto: “Quando sarà voluto, lo farò. Non voglio imporre quella roba a nessuno inutilmente“.

I Blur hanno suonato insieme, a sorpresa, dal vivo l’ultima volta nel marzo 2019 durante il concerto del frontman Damon Albarn al ‘Africa Express: The Circus’ in quel di Leytonstone, Londra, dove hanno eseguito “Clover Over Dover”, “Tender” e”‘Song “.

Albarn pubblicherà “The Nearer The Fountain, The More Pure The Stream Flows” il 12 novembre via Transgressive Records.