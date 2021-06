DIECI GIORNI DI CONCERTI ALL’HANA-BI SULLA STRADA PER IL BEACHES BREW 2022

In attesa che, nel giugno del prossimo anno ritorni in Beaches Brew, gli organizzatori del festival romagnolo hanno preparato una dieci giorni di concerti chiamata “Beaches Brew Presents Route To 2022”.

Tra martedì 22 e giovedì 29 luglio, infatti, all’Hana-Bi suoneranno numerosi artisti italiani e internazionali e, come sempre, gli eventi saranno gratuiti.

Questi i nomi annunciati per ora, mentre altri si andranno ad aggiungere nei prossimi giorni:

Daniel Blumberg, KMRU, Ron Gallo, Maurice Louca, Miles Cooper Seaton Tribute: C+C=Maxigross with Alioune Slysajah & Marco Giudici + Andrea Belfi e Alessandro Cau duo + Fabrizio Modonese Palumbo, Micah P. Hinson, Khalab, Casper Clausen – Efterklang & H. Hawkline, GUANO PADANO, Eugenia Post Meridiem, Bee Bee Sea, RYF, Cemento Atlantico, So Beast, Chickpee.