I BIG RED MACHINE DI AARON DESSNER E JUSTIN VERNON ANNUNCIANO IL SECONDO LP

Dopo tre anni dal loro omonimo album d’esordio, i Big Red Machine di Aaron Dessner (The National) e Justin Vernon (Bon Iver) sono pronti a tornare con un nuovo full-length, “How Long Do You Think It’s Gonna Last?” (pre-order), in uscita il prossimo 27 agosto via Jagjaguwar / 37d03d.

Il nuovo LP è pieno di prestigiose collaborazioni tra cui Sharon Van Etten, Taylor Swift, i Fleet Foxes e Lisa Hannigan.

“Questa è tutta la musica che ho inizialmente generato e con cui mi sento emotivamente connesso, ma è stato molto interessante sentire come persone diverse si relazionano ad essa e come voci diverse si scontrano con essa”, ha detto Dessner del progetto. “Questo è ciò che lo rende speciale. Con tutti quelli che sono in questo disco, c’è un’apertura, una generosità creativa e una qualità emotiva che collega tutto insieme”.

Il primo singolo, che potete ascoltare qui sotto, è la opening-track “Latter Days”, che vede la partecipazione di Anaïs Mitchel ai vocals.

“Era chiaro ad Anaïs che il primo schizzo che io e Justin abbiamo fatto di “Latter Days” riguardi l’infanzia o la perdita dell’innocenza e della nostalgia prima che tu diventi adulto, prima di aver ferito o perso persone e commesso errori. Ha definito l’intero disco quando l’ha cantata, poiché questi stessi temi continuavano ad apparire ancora e ancora”, ha detto Dessner della nuova canzone.

“How Long Do You Think It’s Gonna Last?” Tracklist:

1. Latter Days (feat. Anaïs Mitchell)

2. Reese

3. Phoenix (feat. Fleet Foxes and Anaïs Mitchell)

4. Birch (feat. Taylor Swift)

5. Renegade (feat. Taylor Swift)

6. The Ghost Of Cincinnati

7. Hoping Then

8. Mimi (feat. Ilsey)

9. Easy To Sabotage (feat. Naeem)

10. Hutch (feat. Sharon Van Etten, Lisa Hannigan, and Shara Nova [My Brightest Diamond])

11. 8:22am (feat. La Force)

12. Magnolia

13. June’s A River (feat. Ben Howard and This Is The Kit)

14. Brycie

15. New Auburn (feat. Anaïs Mitchell)