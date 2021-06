LUMP: MOLTO BELLA LA NUOVA ANTICIPAZIONE “WE CANNOT RESIST”

Il nuovo album dei LUMP, “Animal” ha oggi un’altra anteprima.

L’ultimo singolo del duo, “We Cannot Resist”, segue la title-track e “Climb Every Wall”, brani che ci stanno dando l’idea di quello che potremo aspettarci il 30 luglio, giorno della pubblicazione del nuovo disco.

“Vuole essere un gran bel brano pop, ma ha un cambiamento“, spiega Mike Lindsay. “Mi piace che quando arriva il ritornello così accattivante, ma poi diventa un po’ inquietante con il sussurrato, ‘We cannot resist'”. “Questa è un’altra canzone sull’edonismo, ma è stato difficile farla perché è un immaginario così americano”, aggiunge Laura Marling. “Ricordo che abbiamo dovuto interrompere e ricominciare e rifare molte linee del testo perché dire cose come ‘Down to burn rubber’ è piuttosto imbarazzante con un accento inglese”.