ALAN VEGA: A FINE LUGLIO UNA NUOVA PUBBLICAZIONE POSTUMA DELL’EX SUICIDE

All’inizio di quest’anno, Alan Vega (Suicide) ha pubblicato l’album postumo “Mutator“. Ora già si parla di una nuova pubblicazione, “After Dark”, che arriverà il 30 luglio via In the Red (pre-order).

Secondo un comunicato stampa, “After Dark” è “un album che cattura una sessione di rock’n’roll a tarda notte con Alan sostenuto da Ben Vaughn, Barb Dwyer e Palmyra Delran, tutti membri deiPink Slip Daddy, oltre a innumerevoli altri progetti molto interessanti. Questo album serve a ricordare che Alan Vega era un incredibile cantante rock’n’roll/blues/rockabilly. Era uno dei migliori“.

“Nothing” è il primo assaggio:

Alan Vega è scomparso nel 2016, all’età di 78 anni.