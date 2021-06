ANDY BELL ANNUNCIA IL SUO PRIMO ALBUM CON IL SUO MONIKER GLOK

Dopo la compilation “Dissident”, uscita a luglio 2019, Andy Bell torna come Glok e annuncia il suo primo album vero e proprio con questo suo moniker, utilizzato per la musica elettronica.

Il prossimo 1° ottobre, via Bytes, il chitarrista dei Ride pubblicherà “Pattern Recognition” (pre-order), disponibile in cd e doppio vinile.

Il disco “sarà una delizia, di elettronica inquietante, electro scintillante, atmosfere baleari, trippiness modulare, concettualizzato in un modo simile all’Ulisse di James Joyce attorno al passaggio di un periodo di tempo definito, qui da fine settimana a fine settimana”, spiega la press-release.

Il primo estratto, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Maintaining The Machine” e vede come ospite la cantante Sinead O’Brien ai vocals.

“Pattern Recognition” Tracklist:

1. Dirty Hugs

2. Closer

3. That Time of Night (feat Shiarra)

4. Process (feat Shamon Cassette)

5. Memorial Device

6. Maintaining the Machine (feat Sinead O’Brien)

7. Kintsugi

8. Entanglement (feat C.A.R.)

9. Day Three

10. Invocation

11. Dirty Hugs (Leaf Edit)

12. Closer (To the Edit)